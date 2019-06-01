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Поверив мошеннику, тюменка потеряла четыреста тысяч рублей

Происшествия, 15:49 27 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

430 тыс. рублей лишилась жительница Тюмени, поверив мошеннику. Неизвестный представился следователем и, под предлогом выплаты компенсации за некачественные БАДы, похитил у женщины деньги, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мошенник знал, что женщина заказывала дорогостоящие БАДы, убедил ее в том, что продукция некачественная. Чтобы вернуть деньги, ей необходимо перевести страховку, а также оплатить транспортные и другие расходы. Злоумышленник заверил женщину, что все расходы будут ей возвращены.

Доверчивая тюменка самостоятельно перевела деньги через несколько систем переводов - через оператора банка, через систему переводов в сети интернет, а также на почте. Не получив никаких компенсаций, тюменка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц".

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# мошеничество , уголовное дело

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