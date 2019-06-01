  • 27 июня 201927.06.2019четверг
  • USD62,8083
    EUR71,3816
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер восточный

Сбежавшего из колонии курганца осудят в Тюмени

Происшествия, 18:32 27 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело в отношении 48-летнего уроженца Курганской области, совершившего побег из места Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, мужчина в марте 2016 года приговором Далматовского районного суда Курганской области был осужден за кражи к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В марте 2019 года осужденный был переведен для отбытия наказания в колонию-поселение при ИК-2 УФСИН России по Тюменской области, откуда 2 июня сбежал. 6 июня он был задержан в Вагае.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд.

Добавим, санкция ч.1 ст. 313 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# побег , прокуратура , суд , тюрьма

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 27.06.2019Сбежавшего из колонии курганца осудят в Тюмени
17:05 27.06.2019В Тюмени отец оплатил за сына просроченные штрафы
15:49 27.06.2019Поверив мошеннику, тюменка потеряла четыреста тысяч рублей
14:43 27.06.2019Тюменца осудят за убийство двадцатилетней давности