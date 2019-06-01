Сбежавшего из колонии курганца осудят в Тюмени

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Уголовное дело в отношении 48-летнего уроженца Курганской области, совершившего побег из места Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, мужчина в марте 2016 года приговором Далматовского районного суда Курганской области был осужден за кражи к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В марте 2019 года осужденный был переведен для отбытия наказания в колонию-поселение при ИК-2 УФСИН России по Тюменской области, откуда 2 июня сбежал. 6 июня он был задержан в Вагае.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд.

Добавим, санкция ч.1 ст. 313 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на срок до 4 лет.