На улицы Тобольска вышел автобус, посвященный Дмитрию Менделееву

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация брендированного автобуса "Великие люди Тобольска: Дмитрий Иванович Менделеев" состоялась в Тобольске 27 июня.

Автобус оформлен в анимационном стиле. Внешнее и внутреннее оформление выполняет информационную функцию. В автобусе размещены факты из биографии великого ученого, его награды и звания, цитаты Менделеева и прочее.

"Автобус оформлен в необычном, неформатном стиле. Но мы уверены, что тоболякам этот проект понравится. Теперь на городских маршрутах работает два брендированных автобуса. Еще один посвящен 38-му тобольскому пехотному полку", - отметила первый заместитель главы города Яна Зубова.

После торжественной акции автобус отправился по первому маршруту: площадь Менделеева - ландшафтный парк "Ермаково поле". Здесь была высажена любимая ягода Дмитрия Менделеева – княженика. В дальнейшем брендированный автобус будет курсировать по одному из городских маршрутов, знакомя тоболяков и гостей города с жизнью и деятельностью великого ученого.

Проект реализован при поддержке ПАО "СИБУР-холдинг" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

С запуском автобуса стартует первый в городе автобусный квест "Загадки Менделеева", который продлится с июля по декабрь. Его участниками могут стать все желающие старше семи лет. Карточки-задания квеста будут находиться в автобусе "Великие люди Тобольска". Участникам предстоит заполнить карточки пяти этапов квеста и сдать их в указанные пункты и сроки. Подведение итогов состоится в декабре на открытии главной городской елки. Главный приз – смартфон.

Евгений Новосёлов