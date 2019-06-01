Трое молодых людей разбились насмерть на трассе в Югре

| Фото: управление МВД России по ХМАО-Югре | Фото: управление МВД России по ХМАО-Югре

Трое 18-летних молодых людей погибли на автодороге Югра в Советском районе в результате ДТП 27 июня, сообщает ОМВД России по Советскому району ХМАО-Югры.

По предварительным данным, около 19 часов 30 минут на 409 километре автодороги Югра 18-летний водитель Renault Logan, ехавший со стороны поселка Пионерский к Югорску, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с машиной марки "Opel".

В результате ДТП погиб водитель машины Renault Logan и двое его 18-летних пассажиров — жители поселка Пионерский. Водителя Opel 1976 года рождения доставили в Югорскую городскую больницу с различными травмами.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.