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Трое молодых людей разбились насмерть на трассе в Югре

Происшествия, 11:47 28 июня 2019

управление МВД России по ХМАО-Югре | Фото: управление МВД России по ХМАО-Югре

Трое 18-летних молодых людей погибли на автодороге Югра в Советском районе в результате ДТП 27 июня, сообщает ОМВД России по Советскому району ХМАО-Югры.

По предварительным данным, около 19 часов 30 минут на 409 километре автодороги Югра 18-летний водитель Renault Logan, ехавший со стороны поселка Пионерский к Югорску, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с машиной марки "Opel".

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В результате ДТП погиб водитель машины Renault Logan и двое его 18-летних пассажиров — жители поселка Пионерский. Водителя Opel 1976 года рождения доставили в Югорскую городскую больницу с различными травмами.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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# авария , ДТП , полиция

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