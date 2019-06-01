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Воспитанники школы "Этюд" получили призы на международном конкурсе

Общество, 13:59 28 июня 2019

"Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Два спецприза и десяток дипломов лауреатов завоевали воспитанники детской школы искусств "Этюд" на Международном конкурсе-фестивале искусств "Солнечная империя" в Пицунде (Абхазия) 23-26 июня, сообщает администрация Тюмени.

В конкурсе принимали участие солисты и коллективы из 15 городов России, Башкортостана и Татарстана.

Два из пяти спецпризов жюри везут в Тюмень ансамбль скрипачей "Дивертисмент" и эстрадная вокалистка Анна Будникова. "Дивертисмент" завоевал также диплом лауреата I степени, одну из трех учрежденных денежных премий и стал участником гала-концерта конкурса-фестиваля "Солнечная империя". Анна получила диплом лауреата I степени и за артистичность удостоена спецприза.

Диплом лауреата I степени также завоевала солистка Анна Бурыка (скрипка). Дипломы лауреатов II степени у ансамбля "Виолинки", солистов Лизы Кузьмич и Вероники Васильевой, дуэта Кристины Куликовой и Анны Будниковой, Зинаиды Нестеровой в номинации "Эстрадный вокал". Дипломы лауреатов III степени у Екатерины Сироты и Софии Конушиной.

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# ДШИ , конкурс

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