  • 28 июня 201928.06.2019пятница
  • USD63,0452
    EUR71,6635
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северный

Евангелие Федора Достоевского подарили тюменскому следственному изолятору

Общество, 18:32 28 июня 2019

72.fsin.su | Фото: 72.fsin.su

Факсимильное издание Евангелие Федора Достоевского передано в дар следственному изолятору №1, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Евангелие Достоевскому подарили в Тобольской пересыльной тюрьме жены декабристов — Наталья Фонвизина и Прасковья Анненкова. В трехтомный комплект, помимо факсимиле личного экземпляра Нового Завета со всеми пометами писателя, вошли исследования и комментарии к маргиналиям Достоевского. Также дано подробное описание отражений евангельского слова в текстах Достоевского, раскрыто значение Евангелия в его жизни и творчестве.

Факсимильное издание следственному изолятору №1, через который на каторгу в Сибирь следовал Достоевский, передал предприниматель Владимир Куракин. Он специально привез Евангелие из фонда "Возрождение Тобольска".

Хранится Евангелие будет в фондах исторической экспозиции следственного изолятора.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Достоевский , Евангелие , изолятор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 28.06.2019Евангелие Федора Достоевского подарили тюменскому следственному изолятору
18:21 28.06.2019Телеведущий Джон Уоррен побывал в ямальском цифровом чуме
18:10 28.06.2019Английских бассет-хаундов и венгерских пули увидят тюменцы на акции "Собака-улыбака"
18:00 28.06.201929 июня - события дня