Евангелие Федора Достоевского подарили тюменскому следственному изолятору

| Фото: 72.fsin.su | Фото: 72.fsin.su

Факсимильное издание Евангелие Федора Достоевского передано в дар следственному изолятору №1, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Евангелие Достоевскому подарили в Тобольской пересыльной тюрьме жены декабристов — Наталья Фонвизина и Прасковья Анненкова. В трехтомный комплект, помимо факсимиле личного экземпляра Нового Завета со всеми пометами писателя, вошли исследования и комментарии к маргиналиям Достоевского. Также дано подробное описание отражений евангельского слова в текстах Достоевского, раскрыто значение Евангелия в его жизни и творчестве.

Факсимильное издание следственному изолятору №1, через который на каторгу в Сибирь следовал Достоевский, передал предприниматель Владимир Куракин. Он специально привез Евангелие из фонда "Возрождение Тобольска".

Хранится Евангелие будет в фондах исторической экспозиции следственного изолятора.