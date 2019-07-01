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Тюменский предприниматель заплатил штраф после ареста автомобиля

Происшествия, 09:24 01 июля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменский предприниматель выплатил 100 тыс. рублей штрафа после ареста автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Бизнесмен торговал в небольшом магазинчике на улице Олимпийской нелицензионными спиртными напитками. Этот факт был выявлен сотрудниками полиции. Должник был привлечен к административной ответственности и ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Оплачивать его предприниматель не спешил.

Пристав-исполнитель выявил, что у должника имеется в собственности новый автомобиль Nissan Juke и наложил запрет на его регистрационные действия. В течение трех дней мужчина нашел нужную сумму.

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# долги , судебные приставы , штраф

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