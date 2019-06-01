Владимир Зорин: реальная этнополитика происходит в регионах

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Обучающий семинар "Реализация государственный национальной политики в субъектах Российской Федерации" прошел в Тюмени с 26 по 28 июня. Его участниками стали представили шести субъектов Уральского федерального округа. Мероприятие было организовано Федеральным агентством по делам национальностей, факультетом государственного управления МГУ при поддержке ИЭА РАН.

Основным докладчиком заключительного дня стал член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, главный научный сотрудник ИЭА РАН, руководитель центра по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и органами госвласти Владимир Зорин. Перед началом семинара известный политик и эксперт ответил на вопросы журналистов.

- Владимир Юрьевич, каково состояние межнациональных отношений сегодня в России?

- С 2014 года в стране наметился серьезный позитивный тренд в области укрепления межнационального мира и согласия. Причин тому много, и неслучайно я назвал этот год: Крым вошел в состав России, Олимпиада в Сочи, выборы президента – на второй срок Владимир Владимирович Путин пришел с четкой программой по совершенствованию всей национальной политики в стране и по укреплению межнационального мира и согласия. Я бы сюда добавил и новый идеологический концепт общероссийского единства - то, что мы называем российской нацией. Все это в совокупности создало хорошую базу для укрепления мира, согласия.

- Можно ли быть уверенным, что такая тенденция будет и дальше сохраняться?

- Как я уже отметил, эксперты с 2014 года констатируют улучшение межнационального климата. Но это такой процесс, который надо все время поддерживать. И каждый день на каком-то новом повороте истории могут возникать новые риски и вызовы. Они могут быть самыми разными и зависеть от социально-экономического климата, международного терроризма, иностранного влияния, санкций. Конфликты у соседей тоже отражаются на внутриполитической ситуации. Конфликтоопасной ситуацией могут стать простые выборы, если появится кандидат, который начнет разыгрывать миграционную или межнациональные темы и так далее. Нужно отдавать себе отчет в том, что конфликты нужно предвидеть и разрешать.

В целом ситуация в стране сегодня нормальная. У нас нет крупных межнациональных конфликтов, нет предпосылок к ним. Ситуация управляемая, но, к сожалению, еще встречаются отдельные всплески локального характера, которые происходят в том числе из-за недостаточной работы органов местного самоуправления, регионального уровня с национальными организациями, с проблемами, которые существуют. Накалить обстановку может и не всегда правильное информационное сопровождение этих событий.

- Как вы оцениваете межнациональный климат в Тюменской области?

- То, что Тюмень избрана местом проведения окружного семинара, и то, что мы здесь собрались, обсуждаем и изучаем опыт, свидетельствует о том, что ситуация в Тюмени позитивная: ни страна, ни эксперты не знают о каких-то крупных конфликтах в регионе. Я должен сказать, что здесь очень хорошие взаимоотношения между акторами национальной политики: властями всех уровней, институтами гражданского общества и экспертным сообществом. На окружном семинаре все они представлены, в этих группах идет большая и полезная дискуссия. В Тюмени хороший опыт, сохраняются лучшие традиции и есть ответы на новые вызовы. Здесь хорошая инфраструктура национальной политики: эффективно работают дома национальностей, общественные организации.

- Вы проводите серию обучающих семинаров в федеральных округах. Почему важна такая работа?

- Перенесение центров нашей практической работы на уровень местного самоуправления обусловлено тем, что вся реальная этнополитика происходит именно в регионах. Реальные отношения между людьми строятся на почве, конфликты же возникают не на Манежной и не на Красной площади. Они возникают у конкретного клуба, дискотеки, в школе. Значит, здесь их и нужно предотвращать.

Содержание наших семинаров направлено на то, чтобы на местах обсудить все новации и изменения, которые в 2018 году своим указом президент внес в "Стратегию государственной национальной политики РФ до 2025 года", и скорректировать практическую работу. Изменения в основном направлены на обобщение позитивного опыта, который за пять лет накоплен по реализации этих документов. Самые главные новации – необходимость совершенствования и пути совершенствования государственно-правового обеспечения национальной политики, повышение роли институтов гражданского общества, консультативных органов, совершенствование институциональной структуры, ведь управление национальной политике необходимо так же, как социальной политике и образованию.

Принципиально важно еще, что новая редакция Стратегии закрепила концепт нашей главной задачи – формирование общероссийского гражданского единства и одновременно этнокультурное развитие многообразие народов, населяющих страну. Впервые мы договорились о едином понимании дефиниций. Например, когда мы говорим о российской нации, то имеем в виду все народы, населяющие нашу страну, наше общегражданское единство. А когда мы говорим о русской нации, мы имеем в виду русский народ, который составляет хоть и значительную, но часть российской нации, как и аварцы, татары и другие народы. Это очень важно понимать.

- В Тюменской области проводят много праздников, на которых можно узнать о традициях, обычаях представителей разных этносов и конфессий, тематические круглые столы и дискуссии. Какие механизмы используют на федеральном уровне для укрепления межнациональных отношений?

- У нас за многие годы сложился своеобразный штамп: о национальной политике мы говорим дважды – на фестивалях-праздниках и когда возникают конфликты. Внутренняя работа, как правило, выпадает из поля зрения. Наш образовательный семинар как раз направлен на обсуждение мер и механизмов реализации стратегии национальной политики. Прежде всего, это государственные программы, прописанные в Стратегии. Очень важное направление – мониторинг и раннее предупреждение конфликта на этно-конфессиональной основе. У нас очень много домов дружбы, домов национальностей. Мы ведем большую работу на уровне школ, высшего образования по воспитанию навыков межкультурного диалога. Постоянно проводим социологические исследования, круглые столы. Это большая работа, которой мы должны заниматься, чтобы и дальше укреплять межнациональный мир и согласие. Что касается деятельности на местах, то во многих школах проходят занятия, раскрывающие этнокультурное многообразие нашей страны. Кроме учебных занятий у нас есть такие интересные формы, как этнографический диктант, с каждым годом интерес к нему растет, Уральский федеральный округ и Тюмень в нем активно участвуют.

В работе семинара приняли участие представители ФАДН, преподавательский состав факультета государственного управления МГУ, научные сотрудники ИЭА РАН, государственные и муниципальные служащие, представители общественных организаций. Слушателям Владимир Зорин прочел лекцию об особенностях мониторинга межнациональных отношений в Российской Федерации и профилактике экстремизма и терроризма. По итогам занятий участники получат сертификаты. Кроме конспектов лекций, они увезут "Сборник справочных материалов", который является наиболее актуальным и наиболее адаптированным для акторов реализации этнополитики.

Татьяна Тихонова