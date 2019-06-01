Прием заявок на чемпионат по робототехнике и программированию начнется в июле

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ежегодный областной чемпионат по робототехнике и программированию на кубок Губернатора Тюменской области пройдет в пятый раз в Тюмени, сообщает "РИО центр".

Участники могут показать свои способности и умения в двух направлениях: робототехника и программирование. Принять участие в чемпионате могут дети и молодежь от 7 до 23 лет.

В направлении "Робототехника" участники могут представить работы в одной из трех номинаций:

- "Интернет вещей" (автономно функционирующие программно-аппаратные комплексы, предназначенные для контроля и (или) управления физическими процессами, в т.ч. устройства систем "умный дом" и "умный город");

- "Прикладная робототехника" (сервисные роботы, созданные для оказания помощи человеку в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, медицине, в решении бытовых задач и других сферах);

- Wow-technology1 (роботы и устройства, предназначенные для демонстрации технологий, развлечения, использования в рекламных и декоративных целях);

В направлении "Программирование" доступны следующие направления:

- популярное образование, развлечения и мультимедиа;

- системы и приложения для бизнеса (приложения и системы, автоматизирующие бизнес-процессы);

- хакатон2.

В обоих направлениях есть дополнительная номинация – "Моя ИТ-идея". В ней участвуют программные продукты, которые воплощают лучшие идеи победителей конкурса в сфере информационно-коммуникационных технологий "Моя ИТ-идея".

В чемпионате можно участвовать индивидуально или командой. В хакатоне допускается только командное участие.

Регистрация участников продлится до 31 октября 2019 года. До этого срока необходимо направить презентацию конкурсной работы. С целью отбора конкурсных работ для участия в финале чемпионата проводится заочный отборочный этап в период с 1 ноября 2019 года по 12 ноября 2019 года. Финал соревнований пройдет в ноябре в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019".

Подробную информацию можно найти на официальном сайте конкурса.