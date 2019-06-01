Двенадцать команд участвуют в межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности" в Тюмени

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

XIII открытые межрегиональные соревнования "Школа безопасности" и полевой лагерь "Юный спасатель" стартовали на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" в Тюмени 28 июня, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

Всего в состязаниях участвуют 12 команд.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

120 юных спортсменов разместились в палаточном лагере на территории центра, при этом обустройство лагеря является одним из этапов соревнований и оценивается судьями.

В первый день состязаний прошел кросс, представление команд и исполнение военно-патриотической песни.

Сегодня, 29 июня, начинаются самые зрелищные этапы соревнований. У участников "Юного спасателя" - поисково-спасательные работы техногенного характера, в "Школе безопасности" - поисково-спасательные работы и полоса препятствий.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

На этих этапах ребята оденут ОЗК, залезут на "скалу", покажут навыки промышленных альпинистов и работы в зараженной зоне, ликвидации последствий ДТП и множество других умений и навыков.