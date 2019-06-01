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Япония облегчит визовый режим для российских бизнесменов и студентов

Общество, 17:34 29 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Визовый режим для посещения Японии осенью 2019 года будет облегчен для российских бизнесменов и студентов, сообщает "Интерфакс". Об этом заявил премьер Японии Синдзо Абэ.

"С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов. Это специальная мера для России", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне.

Кроме того, в рамках развития двусторонних отношений будет облегчен режим получения студенческих виз.

"Принято решение об упрощении процедуры выдачи виз студентам 465 вузов России с целью расширения контактов между молодежью, на плечах которой - будущее двусторонних отношений", - отметил Абэ.

Премьер Японии рассказал, что согласовал с Путиным посещение бывшими японскими жителями Южный Курил мест захоронений их родственников в августе или сентябре этого года.

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ провели встречу в рамках саммита "двадцатки" в Осаке.

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# виза , Япония

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