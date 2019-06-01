Тобольск присоединился к региональной программе "Безопасный город"

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Тобольск должен включиться в региональную программу "Безопасный город". Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в древнюю столицу Сибири.

"В Тобольске реконструируется большое количество городских общественных пространств и объектов, формируются новые туристические маршруты. Безусловно, они должны быть безопасными для тоболяков и гостей города", - подчеркнул губернатор.

Опыт Тюмени показывает, что установка камер видеонаблюдения и их объединения в централизованную сеть сразу же значительно снижает количество правонарушений и иных происшествий.

Глава региона напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и крупной российской IT-компанией "ЭР-Телеком Холдинг". Компания примет участие в дальнейшем развитии программно-аппаратного комплекса "Безопасный город" и внедрении новых технологий, которые сделают его более эффективным.

По мнению главы Тобольска Максима Афанасьева, реализацию программы "Безопасный город" нужно начинать с Тобольского кремля. Эту работу планируется выполнить уже в 2019 году.

Кроме того, участники совещания под руководством главы региона обсудили актуальные вопросы функционирования муниципального жилищно-коммунального хозяйства.

"В 2019 году в Тобольске многое было сделано в этой сфере. Город растет. В жилищно-коммунальном хозяйстве внедряются новые технологии. Вместе с руководителями городских предприятий ЖКХ мы приняли необходимые решения на ближайшую пятилетку, направленные на снижение количества инцидентов на инженерных сетях. Необходимо повысить качество питьевой воды и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения", - отметил Александр Моор.

Очень важно, что Тобольск получил поддержку губернатора в работе по формированию надежной системы функционирования городского хозяйства, сказал глава города Максим Афанасьев.

"Это касается не только центральной части города, но и его периферийных районов, например, Менделеево и левобережья. Работы много, а времени мало, поэтому нужно, как обычно, трудиться, засучив рукава", - подчеркнул глава муниципалитета.

Евгений Бабенко