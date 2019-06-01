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Французский пианист стал обладателем Гран-при конкурса Чайковского

Общество, 10:21 30 июня 2019

из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте

Французский пианист, лауреат I премии по специальности "фортепиано" Александр Канторов стал обладателем Гран-при международного конкурса имени Чайковского, пишет РИА Новости.

Первое место среди пианистов занял Александр Канторов из Франции, среди скрипачей — Сергей Догадин из России, среди виолончелистов — Златомир Фанг из США. Победителем по специальности "Сольное пение" среди женщин стала Мария Баракова из России, среди мужчин награду присудили Александросу Ставракакису из Греции.

Первую премию по специальности "Медные духовые инструменты" разделили валторнист Юн Женг из Китая и тромбонист Алексей Лобиков из России. Победителем по специальности "Деревянные духовые инструменты" стал флейтист Матвей Демин.

Конкурс является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года.

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