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Российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей на Европейских играх

Спорт, 13:14 30 июня 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали завоевали российские спортсмены 29 июня на Европейских играх, которые проходят в Минске, пишет РИА Новости.

Золотые медали в девятый соревновательный день завоевали гимнасты Давид Белявский и Ангелина Мельникова, велогонщик Иван Смирнов, а также борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Заур Кабалоев и Александр Чехиркин.

Серебряными призерами стали боксеры Габил Мамедов и Харитон Агрба, а также велогонщица Евгения Аугустинас.

Бронзовые медали в копилку сборной России принесли бадминтонистка Евгения Косецкая, велогонщик Денис Дмитриев и гимнаст Владислав Поляшов.

Российская сборная лидирует в медальном зачете Европейских игр - в активе россиян перед заключительным днем соревнований 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии, третье - сборная Италии.

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# велогонка , гимнастика , греко-римская борьба , спортсмены

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