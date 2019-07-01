Что изменится в жизни россиян с 1 июля: "звездные" номера, вино, газ, молоко, кредиты и долевое строительство

| Фото: facebook.com/HiltonHonors | Фото: facebook.com/HiltonHonors

Несколько изменений ожидают россиян с 1 июля. Они касаются туристической сферы, производства мина и молочной прожукции, жилищного законодательства и потребительского кредитования.

Гостиницы и отели

Российские гостиницы, в которых более 50 номеров, должны получить свидетельство о присвоении определенной категории "звездности" с 1 июля. Соответствующий закон был принят 5 февраля 2018 года и вступает в силу 1 июля 2019 года, напоминает РИА "Новости".

Как уточнял в феврале глава правительства Дмитрий Медведев, новые нормы вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат.

До утверждения положения о классификации гостиниц отели присваивали себе звезды самостоятельно, вне зависимости от реальных услуг. За нарушение требования законодательства предусмотрен в том числе административный штраф. Для должностных лиц он составляет от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой от выручки за последний календарный год.

Классификацию будут проводить специальные аккредитованные организации, которые по баллам оценивают услуги в отеле. Например, при самом бюджетном размещении в гостинице с одной "звездой" постельное белье станут менять раз в неделю, а в отеле высшей категории пять "звезд" – уже ежедневно.

Для того, чтобы довести уровень гостиниц до высоких "звезд", отельерам придется вложиться: нужно будет провести реновацию номеров, открыть бассейн и так далее.

Обязательная "звездность" вводится на российском гостиничном рынке поэтапно: с 1 июля 2019 года для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года для гостиниц с фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц. По данным вице-премьера Ольги Голодец, на февраль в России работали 31 тыс. гостиниц и 41 тыс. так называемых "малых средств размещения".

Вино

С 1 июля Россия вводит в отношении отдельных видов вин иностранного производства ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

1 июля в силу постановление правительств РФ, расширяющее перечень продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых ограничиваются госзакупки.

Согласно этому документу, будут ограничены закупки импортного вина, а также игристого, ликерного и фруктового вина для государственных и муниципальных нужд, в том числе вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Вместе с тем, ограничения не применяются в отношении импортных вин, обращающихся на рынке и реализуемых коммерческими организациями торговли и общественного питания.

Эксперты отрасли солидарны во мнении, что ограничение госзакупок импортных вин позволит российским виноделам выйти на новый уровень качества продукции и будет способствовать развитию и повышению имиджа отечественной винодельческой отрасли, сигнал поддержки которой дает государство.

Молоко, сыры, сгущенка

С 1 июля этого года оформление электронных ветсертификатов (ЭВС) станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции, напоминает "Российская газета".

Но введению электронной ветсертификации для молочных продуктов сопротивлялись некоторые крупные компании-переработчики молока. Система не справится с обработкой огромного массива данных, в поставках продуктов возникнут перебои, говорили они, и предупредили о снижении доступности товаров на полках и о том, что затраты на обеспечение работы могут вырасти на 25−30 %. Но в Россельхознадзоре заверили, что перебоев в поставках продукции не будет. Не заметят также потребители и роста цен.

Кроме того, с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов. Теперь на полках магазинов будут визуально выделяться товары без заменителей молочного жира.

Так, в компании X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") сообщили РИА "Новости", что практически все магазины подготовились к исполнению новых требований.

На ценниках появилось обозначение "СЗМЖ" (содержит заменитель молочного жира) и "БЗМЖ" (без заменителя). Также в торговых залах вывесят плакаты, объясняющие новую маркировку. В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также визуально выделят с помощью ценников - у продуктов, где нет заменителя молочного жира, нанесут соответствующую надпись. В "Ашане" сообщили, что продукты без заменителя молочного жира выделят специальным значком.

Кредиты

Вступает в силу новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года.

Общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита или займа до одного года не сможет превысить сам долг более чем в два раза. По достижению данного лимита банки и МФО будут обязаны прекратить начисление процентов, штрафов и других платежей.

Кроме того, с первого июля вводится ограничение ежедневной процентной ставки на уровне 1 % и устанавливается предельное значение полной стоимости кредита или займа. В ЦБ отмечали, что в первую очередь такое ограничение актуально для "займов до зарплаты" - теперь предельная стоимость займа на срок не более года не превысит 365 %.

Газ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повысила регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей - как для промышленности, так и для населения, говорится в приказах регулятора, опубликованных на портале нормативно-правовой информации.

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. В 2018 году индексация цен составила 3,4%.

Долевое строительство

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Теперь все расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Но для ряда проектов будут сделаны исключения: застройщики смогут работать по старой схеме, если объект готов не менее чем на 30 % и в нем продано по ДДУ не менее 10 % площадей.