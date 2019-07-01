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Ветераны региона получат поддержку на интернет-платформе фонда "Память поколений"

Общество, 11:03 01 июля 2019

ветераны.рф | Фото: ветераны.рф

Ветераны Тюмени и Тюменской области могут получить дополнительную поддержку, зарегистрировавшись на платформе Ветераны.рф, сообщает фонд "Память поколений".

Специализированная онлайн-платформа создана благотворительным фондом "Память поколений", чтобы предоставить ветеранам боевых действий актуальную информацию обо всех льготах и привилегиях, которыми они смогут воспользоваться.

"В благодарность за неоценимый вклад в защиту интересов нашей страны мы объединили усилия с ветеранскими организациями России, чтобы оказать необходимую помощь, ответить на часто задаваемые вопросы и поддержать ветеранов и членов их семей", - отметила исполнительный директор Благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова.

На портале можно узнать, какие льготы на федеральном и региональном уровне положены ветерану, воспользоваться юридической консультацией, получить профессиональную психологическую помощь, а также помощь волонтера.

На сайте также размещены интересные тематические новости и информация о скидках и акциях от партнеров платформы.

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# благотворительность , ветераны

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