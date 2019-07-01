Тобольские художники перенесли сказку "Конек-горбунок" на стену хозпостройки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Картина по мотивам сказки "Конек-горбунок" появилась на торце кирпичной хозпостройки в Тобольске.

Новый арт-объект, который открылся на ул. Ремезова, посвятили 185-летию сказки Петра Ершова. Вся работа заняла три с половиной дня. Над картиной трудились художники Лена Кураш и Павел Шепель.

Как рассказал автор проекта Дмитрий Зеленский, перед художниками стояла непростая задача. Необходимо было нарисовать в одном месте Кита, Конька-горбунка, Жар-птицу, а также что-то сделать с объектом в центре фасада, который в итоге превратили в глаз кита.

"Если этот арт-объект понравится горожанам, то мы и дальше будем раскрашивать городские постройки. Яркие краски по-другому влияют на жизненное восприятие людей, их настроение, нежели серые строения", - отметил на церемонии открытия арт-постройки глава города Максим Афанасьев.

В рамках торжественной церемонии воспитанники школы талантов "Синтездети" исполнили для собравшихся песню о Тобольске. В конце мероприятия его участники сделали коллективное фото на память. После церемонии открытия у нового арт-объекта прошла детская игровая программа.

Евгений Новосёлов