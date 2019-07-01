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Жителя Исетского района подозревают в угоне трактора

Происшествия, 15:26 01 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в угоне трактора, задержали в Юргинском, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение о попытке угона трактора "Беларус". Владелец трактора рассказал, что угнать транспортное средство злоумышленнику не удалось, так как в нем отсутствовал аккумулятор. Неизвестный выдавил боковое стекло, пробрался внутрь, но завести его не смог.

Полицейские установили причастность к данному преступлению 22-летнего жителя Исетского района. Молодой человек приехал в Юргинский район к своей девушке и несколько дней распивал спиртное. Возвращаясь ночью с очередного застолья, он увидел трактор и решил покататься.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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# трактор , угон , Юргинское

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