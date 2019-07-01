Четвертый этап опрессовки стартует в Тюмени 2 июля

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени 2 июля, сообщает АО "УСТЭК".

Под ограничение подачи горячего водоснабжения попадут дома на улицах 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Воровского, Геологоразведчиков, Котовского, Мельникайте, Одесская, Пермякова, Пржевальского, Республики, Тульская, Энергетиков. С графиком отключения можно ознакомиться на сайте теплоэнергетической компании.

Испытания тепловых сетей на прочность пройдут в областной столице по 15 июля.

"В ходе испытаний специалисты УСТЭК повысят давление на определенном контуре системы и произведут временную выдержку. После чего давление на участке снизят до рабочего. Данный метод обследования позволит выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов", — сообщили в АО "УСТЭК".

Одновременно с гидравлическими испытаниями на участках, включенных в ремонтную программу, заменят тепловые сети.