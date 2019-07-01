Александр Моор и Руслан Кухарук обсудили реализацию муниципальных программ в Тюмени

| Фото: Александр Тарасов | Фото: Александр Тарасов

Текущие итоги реализации региональных и муниципальных программ, вопросы благоустройства, капитального ремонта домов и объектов социальной сферы, а также расселения из ветхого и аварийного жилья обсудили на совещании в администрации Тюмени под председательством губернатора региона Александра Моора. В нем приняли участие глава города Руслан Кухарук, его заместители и руководители управ административных округов.

По данным ООО "Тюмень Водоканал", в областной столице в 2019 году будет заменено более 27 км сетей водоснабжения, реконструировано и модернизировано семь сооружений, построена сливная станция. Организации сферы теплоснабжения тоже активно проводят ремонтную кампанию. Планируется заменить более 20 км сетей, что в два раза больше, чем в 2018 году.

Как рассказал заместитель главы города Павел Перевалов, запланированное техническое перевооружение электрических сетей, развитие и модернизация учета электрической энергии дают положительные результаты – жители Тюмени отмечают снижение числа отключений.

Что касается краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов, за два года запланировано охватить работами более 800 объектов. Разрабатывается проектно-сметная документация, идет отбор подрядчиков, заключаются договоры.

За счет федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в областной столице будет сделано около 36,8 км дорог, площадь покрытия проезжей части превысит 500 тыс. кв. метров. Отремонтируют и построят более двух километров тротуаров. На проблемных участках, таких, как улицы Менделеева, Ванцетти и межквартальные проезды микрорайона "Тура", обустроят ливневую канализацию.

Отдельное внимание на совещании уделили выполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В 2019 году из 79 домов планируется отселить жильцов 283 помещений. 50 собственников уже улучшили свои жилищные условия.

Александр Моор подчеркнул, что все программы должны быть в первую очередь нацелены на улучшение качества жизни людей и создание максимально комфортной городской среды. Нужно контролировать реализацию заявленных мероприятий и своевременно обеспечивать все объекты проектной документацией.

"Очень важно, чтобы в процессе реализации проектов не возникало технических накладок. Срок их исполнения зависит от качественной и своевременной подготовки", – отметил губернатор. Он обратил внимание на качество планирования по каждому объекту, включаемому в муниципальную программу в любой сфере.