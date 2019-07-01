Мужчина, убивший товарища, более двадцати лет скрывался от правосудия

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Находившийся в розыске более 23 лет мужчина за убийство предстанет перед судом, сообщает прокуратура ЯНАО.

Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который в сентябре 1996 года избил, а затем задушил электрическим проводом товарища. В тот же день злоумышленник попутным транспортом выехал в Сургут, а затем пересек государственную границу РФ и скрылся на территории Украины.

В ноябре 1996 года мужчину объявили в розыск. Производство по делу приостановили. Правоохранители установили местонахождение злоумышленника в мае 2019 года.

Мужчину задержали и заключили под стражу. При допросе он рассказал, что вернулся в Россию, вел затворнический образ жизни и в государственные учреждения не обращался.

И.о. прокурора Ноябрьска утвердил обвинительное заключение. 27 июня уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.