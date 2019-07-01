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Росреестр проконсультирует по вопросам регистрации права собственности на землю

Общество, 08:07 17 июля 2019

управление Росреестра по Тюменской области | Фото: управление Росреестра по Тюменской области

Прямую телефонную линию по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок по договору купли-продажи, проведет управление Росреестра по Тюменской области 18 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы, связанные с заявленной темой, ответит заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Ольга Ядрышникова с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

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# прямая линия , Росреестр

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