Иван Квитка проконтролировал строительство социальных объектов в Заводоуковске

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Расходование финансовых средств, выделенных из федерального бюджета, проконтролировал депутат Госдумы Иван Квитка в ходе визита в Заводоуковский городской округ. Депутат осмотрел ход строительства социально значимых объектов, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Так, для обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан в городском округе ведется строительство комплекса зданий МО МВД России "Заводоуковский". Для повышения эффективности работы сотрудников силовой структуры все строения будут расположены в одном месте и оснащены современным оборудованием.

На площадке микрорайона "Южный", отведенной под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей, депутат ознакомился с выполнением работ по инженерной подготовке земельных участков.

"В настоящее время подготовлен 1 тысяча 31 участок, 155 из них будет предоставлено многодетным семьям из Ямало-Ненецкого автономного округа. Для многодетных семей юга Тюменской области, для жителей Крайнего Севера это интересный проект, он пользуется спросом. Климатические условия в Заводоуковском городском округе комфортные для проживания, здесь плодородная земля, продумана вся инфраструктура. Проект предполагает строительство четырех детских садов, школ. Работы ведутся в соответствии с графиком", – отметил Квитка.

С учетом развития микрорайонов города строится новая школа, которая позволит снизить нагрузку на другие образовательные учреждения, развивать современные формы обучения, IT-технологии и расширить возможности для внеклассной работы.

"Это прекрасное здание общей площадью 5 тысяч 680 квадратных метров, построенное по современным стандартам, с просторными классами, спортивным и гимнастическим залами, информационно-библиотечным центром", – сказал депутат во время посещения строительной площадки общеобразовательной школы в микрорайоне "Новый" на 900 мест.

Иван Квитка отметил, что Заводоуковский городской округ динамично развивается. При этом важно, что развитие ведется комплексно, под системным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора, который поддерживает инициативы команды администрации Заводоуковского городского округа по улучшению условий жизни населения. "Видно, что работа ведется с четким планом, рассчитанным на перспективу", – сказал депутат.