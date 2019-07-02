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Эрнест Валеев встретился с избирателями в Тюмени

Общество, 12:31 02 июля 2019

пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Прием граждан провел депутат Госдумы Эрнест Валеев в рамках региональной недели в Тюмени. Встреча состоялась в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

К депутату обратилась женщина из Нижнетавдинского района, которая попросила посодействовать в получении почетного звания ветерана труда, которое позволит ей потом пользоваться льготами. Депутат сообщил, что сделает запрос в необходимую инстанцию.

На прием также часто приходят, чтобы поблагодарить Эрнеста Валеева за оказанную помощь в решении их вопросов. Так, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые уже были у него в мае, рассказали, что дело в их истории сдвинулось с мертвой точки. Они напомнили, что работали в одной из фирм города по программе трудоустройства инвалидов, но потом им перестали выплачивать зарплату, а позже фирма и вовсе прекратила свое существование. Полностью вернуть заработанные деньги не удалось, но недавно они добились того, чтобы им отдали их трудовые книжки.

На прием к Эрнесту Валееву обращаются с разными вопросами, но основная их масса касается тем определения собственности земельных участков и местного самоуправления.

"Чаще всего это вопросы ЖКХ и тарификации, выплаты пенсий, много обращений связано с решением правоохранительных органов. Были случаи, когда приходили с предложением внести изменения в федеральное законодательство. Всем обратившимся оказываем помощь и даем необходимую юридическую консультацию. Помогаем каждому", - подчеркнул Эрнест Валеев.

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# Единая Россия , избиратели , общественная приемная , Эрнест Валеев

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