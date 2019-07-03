Новый экопроект "GreeNation" соберет в Тюмени студентов разных стран

| Фото: студенческое сообщество ТюмГУ AIESEC во ВКонтакте | Фото: студенческое сообщество ТюмГУ AIESEC во ВКонтакте

Около 500 студентов из разных стран мира соберутся на новый экологический проект "GreeNation" в Тюмени с 8 июля по 19 августа, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Проект посвящен сохранению экосистем суши. Студенты из Египта, Ганы и КНР познакомятся с прорывными направлениями университета: Институтом сельскохозяйственной экологической биологии "X-Bio" и Школой перспективных исследований.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель проекта София Цихашева, участники проекта обсудят насущные экологические проблемы на масштабных форумах и конференция, получат новый опыт на практических мастер-классах.

"Иностранные волонтеры проведут для детей экоуроки, также пройдут экскурсии на заводы Тюмени, субботники по очистке берега Туры. 1 августа наши волонтеры примут участие в летней школе ТюмГУ "Путь к Северу" и отправятся на две недели путешествовать и изучать экологию по северным городам региона", - рассказала София Цихашева.

В свободное время иностранцы познакомятся с русской культурой и историей, узнают больше о Тюмени, а также расскажут жителям города о собственной культуре на фестивале Global Village.

Ирина Кургузова