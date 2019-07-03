Первый Всероссийский детско-юношеский фестиваль "Малая сцена" пройдет в Тюмени

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Прием заявок на первый Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" начал тюменский "Космос", сообщает пресс-служба центра.

Дети и подростки от 12 до 18 лет из любительских театральных коллективов могут представить свою работу на фестивале-конкурсе, который пройдет с 22 по 24 ноября в молодежном театральном центре "Космос". Для этого нужно заполнить заявку и отправить ее вместе со ссылкой на полное видео спектакля, заявленного к участию, на электронную почту teatruyt72@mail.ru до 1 октября. География не ограничивается – присоединиться к нему могут желающие со всей страны.

Как рассказала директор фестиваля, режиссер Светлана Ханжина для Тюмени - это уникальный проект. "Сегодня в Тюмени нет профильного детского театрального фестиваля. Есть творческие, но театр в программе этих мероприятий — лишь одно из направлений. Да и в целом в городе большая проблема с детскими театрами, все коллективы существуют разрозненно и площадки для их объединения нет. Надеюсь, что "Малая сцена" станет такой площадкой", - пояснила она.

Участников фестиваля ждет не только конкурсный показ спектаклей, но и открытые обсуждения постановок со зрителями, закрытые профессиональные обсуждения с жюри, мастер-классы и творческие встречи.

Режиссеров и руководителей театров, не представляющих свои работы, приглашают принять участие в просмотре и обсуждении, а также посетить все мастер-классы. Для зрителей вход на все спектакли конкурсной программы будет свободным.