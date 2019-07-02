Ишимцы почтили память участников боевых действий

| Фото: Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" | Фото: Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"

Минутой молчания почтили память боевых товарищей участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, сообщает Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство".

По словам военного комиссара Ишима, Ишимского и Абатского районов Владимира Лютова, в Ишиме проживает 90 воинов-афганцев и более 1 тыс. участников боевых действий на Северном Кавказе.

Двое военнослужащих из Ишима погибли, исполняя интернациональный долг в Афганистане, тринадцать - восстанавливая конституционный порядок на Северном Кавказе.

Салютная группа из числа юнармейцев произвела троекратный салют памяти, ветеран боевых действий Юрий Резиньков спел патриотическую песню. Церемония закончилась возложением цветов к мемориалу погибшим воинам.

"Вечная память погибшим. Здоровья и успехов тем, кто в строю. И спасибо им за ту нужную и важную военно-патриотическую работу, которую они проводят для подрастающего поколения", - подчеркнул военный комиссар Владимир Лютов.

Инна Кондрашкина