"Сотрудник банка" выманил у северянки шестьдесят тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

60 тыс. рублей лишилась жительница Мегиона, поверив мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает УМВД ХМАО-Югры.

Женщина рассказала полицейским, что во время первого звонка неизвестный представился сотрудником банка, в котором у нее нет лицевых счетов и на этом разговор прекратился.

Однако спустя 30 минут ей снова поступил звонок с того же номера. На этот раз мужчина представился работником банка, в котором у женщины действительно был открыт счет. Неизвестный сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с ее счета.

Для безопасности, по его словам, все средства необходимо срочно перевести на "временную ячейку". Поверив в эту историю, северянка дошла до банкомата и, следуя указаниям мошенника, совершила три перевода на общую сумму 59 тыс. 250 рублей.

Когда "сотрудник банка" перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".