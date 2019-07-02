Мать младенца, обнаруженного в мусорном контейнере, нашли в Свердловской области

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мать новорожденного, которого обнаружили в мусорном контейнере с признаками криминальной смерти, нашли правоохранители в Нижнем Тагиле. Женщина дала признательные показания, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Мать младенца установлена. Женщина дала признательные показания. С ее участием проводятся следственные действия. "Семья, в которой произошла трагедия, на учете в органах системы профилактики не состояла. По уголовному делу сотрудниками следственного комитета и полиции продолжают устанавливаться обстоятельства преступления, в том числе мотив убийства", — рассказали в ведомстве.

По факту обнаружения младенца возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".