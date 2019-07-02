Научно-практическая конференция молодых специалистов - одно из ключевых мероприятий "Тюмень Водоканала"

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Самые успешные специалисты и руководители "Тюмень Водоканала" в первый раз громко заявили о себе именно на научно-практической конференции, проявили себя в работе совета молодых специалистов.

Об этом заявил генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин, приветствуя молодых инноваторов в сфере водоснабжения и водоотведения из Бурнаула, Воронежа, Оренбурга, Архангельска, Омска, Краснодара и Тюмени, которые 2 июля собрались в Тюмени на 6-ю ежегодную научно-практическую конференцию.

"Научно-практическая конференция молодых специалистов - одно из ключевых мероприятий компании, - подчеркнул он. - Когда изучаешь темы докладов молодых специалистов, которые касаются вопросов технологии и техники, организации труда и взаимодействия с клиентами, взаимодействия с властью, то отчетливо видишь будущее коллектива, его кадровый резерв".

Работа с молодыми специалистами в тюменском водоканале, как сообщили в пресс-службе компании, ведется комплексно по нескольким направлениям, что позволяет привлекать молодые кадры в ЖКХ, мотивировать и развивать их, обеспечивая надежный кадровый резерв отрасли. На сегодняшний день молодые специалисты составляют 34% от общей численности работников тюменского водоканала.

Межрегиональная научно-практическая конференция молодых специалистов в сфере водоснабжения и водоотведения начиналась в 2012 году с онлайн-трансляции конференции молодых специалистов тюменского водоканала в регионы присутствия "Росводоканал". Со временем это привело к появлению научно-практической конференции молодых специалистов группы компаний "Росводоканал".

Согласно оценкам экспертов, эффект от проектов, представленных молодыми специалистами на конференциях 2016-2018 годов, исчисляется десятками миллионов рублей.

Тюменский водоканал в 2018 году представил проект по снижению потерь воды на сетях водоснабжения, который сегодня эффективно реализуется в Тюмени. Он включает целый комплекс мероприятий от создания автономных зон, позволяющих на основе анализа выявлять скрытые повреждения, незаконные врезки и факты сверхнормативновного потребления воды до автоматизации учета водопотребления и замены наиболее проблемных участков сети. Благодаря этим мероприятиям специалистам тюменского водоканала удалось почти вдвое сократить потери на сетях водоснабжения.

Такая инновационная деятельность молодых специалистов особо актуальна в условиях ограниченного роста тарифа на услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Реализация проектов по повышению эффективности работы, сокращению издержек и экономии ресурсов позволяет в этих реалиях обеспечивать устойчивое развитие двух этих важных сфер жизнеобеспечения.

Другое ноу-хау молодого специалиста тюменского водоканала, представленное в рамках межрегиональной научно-практической конференции, позволило в пять раз ускорить процесс обследования колодцев.

На обслуживании тюменского водоканала на сегодняшний день более 15 тыс. водопроводных и свыше 45 тыс. колодцев водоотведения. Два года назад была начата программа по паспортизации этих колодцев. Занесение информации о них в единую базу, позволяет решать целый комплекс задач: от оперативного поиска колодцев особенно в зимний период и планирования ремонтов до сокращения времени локализации поврежденных участков и выявления незаконных врезок.

Тюменские ноу-хау – мобильное приложение ГИС и система мотивации сотрудников ускорили процесс паспортизации более чем в пять раз. На данный момент в программу уже внесено более 39 тыс. колодцев систем водоснабжения и водоотведения. "В базе отражается максимально полная информация о колодцах: месторасположение, состояние, схема, размер, тип крышки и так далее. Все то, что позволяет ускорить процесс принятия оперативных решений при проведении аварийных или плановых работ на сетях, а также планировать текущие и капитальные ремонты, - рассказал начальник центральной диспетчерской службы тюменского водоканала Дмитрий Бычков, - доступ к мобильной версии есть у всех бригад, это позволяет им более оперативно вносить и получать необходимую информацию в режиме реального времени".

На обслуживании тюменского водоканала около 1200 км сетей водоснабжения. Чтобы просто обойти 15 тыс. водопроводных колодцев человеку, по подсчетам специалистов, потребовалось бы больше одного года. Внедренная же система паспортизации позволяет существенно ускорить этот процесс и собрать нужную информацию обо всех колодцах в максимально сжатые сроки.

Борис Олейник