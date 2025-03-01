В Тюменской области уделят особое внимание безопасности в дни празднования Дня Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюменской области в дни празднования юбилея Великой Победы полиция и росгвардейцы будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание уделят обеспечению правопорядка в местах массового пребывания людей.

Об этом представители руководства Управления МВД РФ по Тюменской области и регионального Управления Росгвардии доложили на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел глава региона Александр Моор.

Специальные меры будут приняты для профилактики и пресечения попыток совершения терактов с применением беспилотных летательных аппаратов. К работе по охране общественного порядка будут привлечены народные дружины, представители казачества, сотрудники частных охранных предприятий.

На совещании также обсудили вопрос профилактики повторной преступности. По словам Александра Моора, эта работа строится на основе межведомственного взаимодействия и включает в себя, в частности, проведение совместных мероприятий по трудоустройству жителей региона, освободившихся из мест заключения или отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, органы внутренних дел осуществляют административный надзор за рецидивистами.

По итогам 2024 года количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, снизилось в регионе на 16,6 процента. При этом число преступлений, совершенных рецидивистами, уменьшилось на 24,9 процента.

Александр Моор акцентировал внимание на необходимости обучения граждан, находящихся в местах лишения свободы, востребованным в реальной экономике специальностям. Это облегчит их трудоустройство после отбытия наказания. Для решения данной задачи следует использовать потенциал региональной системы среднего профессионального образования.

На совещании также был рассмотрен вопрос о предотвращении использования иностранными гражданами приглашений на обучение в учебных заведениях как канала незаконной миграции.