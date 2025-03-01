Три человека пострадали на пожаре в Тюменском районе
Пожар произошёл в двухквартирном одноэтажном жилом доме на ул.1-ая Заречная в п. Винзили Тюменского района в двенадцатом часу ночи 21 марта.
На тушение пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек от ГУ МЧС России по Тюменской области и Противопожарной службы региона. Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров.
В результате происшествия пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Причина пожара устанавливается.