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Три человека пострадали на пожаре в Тюменском районе

Происшествия, 11:12 22 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар произошёл в двухквартирном одноэтажном жилом доме на ул.1-ая Заречная в п. Винзили Тюменского района в двенадцатом часу ночи 21 марта.

На тушение пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек от ГУ МЧС России по Тюменской области и Противопожарной службы региона. Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров.

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.

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