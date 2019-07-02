В селах Абатское, Викулово и Байкалово появился быстрый Интернет

| Фото: ПАО "Ростелеком" | Фото: ПАО "Ростелеком"

Беспроводной широкополосный доступ в Интернет появился у жителей районных центров Абатское и Викулово, а также села Байкалово Тобольского района. Новая технология используется там, где нет возможности подключить проводной Интернет, а мобильная сеть не дает высоких скоростей, сообщает Ростелеком.

Жители поселков получили возможность доступа в Интернет на скорости до 10 Мбит/с и цифровую телефонию. Оператор установил три базовых станции на высоте от 30 до 50 метров, что обеспечивает радиус покрытия беспроводной сетью до 2 км. Оборудование имеет защитный корпус, который позволяет гарантировать качественный сигнал при любых погодных условиях.

Как отметил технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Алексей Рогачев, развивая сеть беспроводного широкополосного доступа, "Ростелеком" закрывает "белые пятна" на карте оптической сети Тюменской области.

"Это позволяет жителям не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов иметь современный высокоскоростной Интернет. Чтобы построить сеть беспроводного широкополосного доступа, в центре населенного пункта мы устанавливаем базовую станцию, а абонентское оборудование в виде малогабаритной направленной антенны крепим на крыше или корпусе дома пользователя, что обеспечивает бесшовную передачу и прием сигнала. По сути это WI-FI с тем отличием, что сигнал "виден" только на специализированных приемных устройствах", - рассказал он.

Технология удобна для использования в частной застройке, коттеджных и дачных поселках. Одним из первых в Тюменской области, где заработала новая технология, стало село Сладково.

До конца 2019 года планируется запустить сеть беспроводного широкополосного Интернета еще в пяти населенных пунктах Ишимского, Исетского, Ялуторовского и Ярковского районов.