Каждый четвертый ребенок в Тюмени готов открыть дверь незнакомцу

Фото: Дом.ru Фото: Дом.ru

Компания "Дом.ru" провела в Тюмени социальный эксперимент "Серый Волк на страже детской безопасности", цель которого - привлечение внимания общественности и СМИ к вопросам детской безопасности и новым технологиям, которые ее способны обеспечить. В нем приняли участие семьи с детьми в возрасте от 6 до 10 лет, и оказалось, что каждый четвертый ребёнок может открыть дверь незнакомцу.

Эксперимент проводился с согласия родителей в театрализированном игровом формате с участием семейного психолога. Актёры Валерий и Артемий в костюмах волка звонили в домофон и просили детей, которые были дома одни, впустить их в подъезд. Шесть детей не поддались на уговоры, два ребёнка сжалились над волком. Один мальчик даже открыл дверь в квартиру и хотел накормить волка колбасой. Родители в это время наблюдали за экспериментом. Те, у кого установлены "умные" видеодомофоны, могли смотреть на это глазами детей через мобильное приложение "Умный Дом.ru".

Вне зависимости от результата эксперимента, каждый ребенок получил от волка подарок – игрушку как напоминание о том, что безопасность - прежде всего, а семейный психолог Ирина Русяева рассказала родителям, как и когда нужно начинать говорить с детьми о соблюдении этих правил.

"Первоначально родители сами должны иметь представление о правильном поведении в таких ситуациях. Тема безопасности в семье должна обсуждаться постоянно, но не стоит запугивать детей, рассказывая страшные истории. Важно составить для них чёткий алгоритм, что делать, когда звонят в дверь и прописать список лиц, кому можно открывать. Разные ситуации нужно закрепить с ребёнком в игре, чтобы они запомнились на уровне навыка. У ребенка должен быть доступ к телефону, чтобы при необходимости он смог связаться с родителями. Также обязательно на видном месте должны быть телефоны экстренных служб", - отметила Ирина.

Помогают родителям подготовить своих детей к потенциально опасным ситуациям и сотрудники тюменской полиции. Они проводят профилактические мероприятия, разрабатывают и распространяют памятки, организуют лекции и выступления, как на родительских собраниях, так и перед школьниками, особенно перед учащимися начальных классов.

"Главное, чтобы не только сотрудники полиции говорили с детьми об этом, но и родители постоянно обучали детей поведению в нестандартных ситуациях. Например, нельзя входить в лифт с посторонними, пускать их в подъезд и брать у них различные предметы", — подчеркнула начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области Наталья Дмитриева.

Одним из решений вопроса детской безопасности могут стать "умные" домофоны, которые позволяют открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана смартфона. Благодаря этой технологии не только ребенок, оставаясь дома один, может посмотреть, кто звонит в домофон, но и родители вовремя проконтролировать ситуацию, так как видеовызов поступит на их телефон.

"Современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать ее комфортной и безопасной. Компания "Дом.ru" уже запустила проект по обустройству домов "умными" домофонными панелями в 30 городах. Благодаря этому решению вы можете увидеть происходящее во дворе и открыть дверь в подъезд, только убедившись, что гость действительно тот, за кого себя выдает. До конца года в Тюмени мы их установим почти в 200 подъездах", - прокомментировал Андрей Сурнин, директор тюменского филиала "Дом.ru".

Жители также могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку "умного" домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию.