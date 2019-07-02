Владимир Якушев выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Шаповалова

Игорь Александрович Шаповалов | Фото: ИА "Тюменская линия" Игорь Александрович Шаповалов | Фото: ИА "Тюменская линия"

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев выразил соболезнования родным и близким, всем, кто знал, любил и ценил Игоря Александровича Шаповалова.

"Глубоко скорблю в связи с кончиной выдающегося строителя, активного участника создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, Почетного гражданина Тюменской области, руководителя Тюменского областного совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Игоря Александровича Шаповалова. Талантливый организатор производства, рационализатор и изобретатель, заслуженный строитель, настоящий лидер он посвятил свою жизнь развитию Тюменской области. С 1965 года Игорь Александрович Шаповалов работал начальником строительно-монтажного управления, управляющим треста, начальником строительного объединения. Участвовал в обустройстве Шаимского и Самотлорского месторождений, сооружении крупнейших нефтепроводов, строил города и поселки Югры и Ямала, преображал Тюмень, - говорится в некрологе. - Возглавив Совет ветеранов, Игорь Александрович много внимания уделял решению вопросов социальной защиты ветеранов и пенсионеров, занимался воспитанием нравственности и патриотизма среди молодежи".

Игорь Александрович Шаповалов скончался после тяжелой болезни в ночь на 2 июля в Тюмени в возрасте 87 лет.