Александр Моор поручил провести капремонт Аромашевской районной больницы

admtyumen.ru admtyumen.ru

До конца 2019 года необходимо выполнить капитальный ремонт Аромашевской районной больницы. Такое поручение дал губернатор Александр Моор после проведенного личного приема жителей региона. Денежные средства на проведение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ учреждения здравоохранения выделены из областного бюджета. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядной организации.

По вопросу установки блочной станции питьевой воды к главе региона обратилась жительница с. Истошино Бердюжского района. Водоснабжение в селе и находящейся рядом деревне Шабурова осуществляется с поверхностного водозабора озера Истошино. Для обеспечения населения качественной питьевой водой в 2008 году в Истошино был установлен павильон подготовки питьевой воды для разлива в тару жителям села.

Из-за несоответствия качества воды требованиям СанПиНа в централизованной сети водоснабжения принято решение установить в текущем году блочную станцию подготовки питьевой воды с подачей в сеть. Ее производительности будет достаточно для бесперебойного и качественного снабжения водой всех 214 домовладений с. Истошино и д. Шабурова. Все работы планируется завершить к августу 2019 года.

С просьбой о ремонте участка дороги ул.Береговой в с. Армизонское обратился житель Андрей Владимирович. Протяженность улицы составляет более пятисот метров, двести восемьдесят из них – участок, требующий ремонта. Александр Моор пояснил, что данный участок будет включен в план дорожных работ на 2020 год.