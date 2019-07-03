3 июля в Тюмени сыро и ветрено
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До плюс 24 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 3 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают сегодня весьма разнообразную погоду. Преимущественно указывается на переменную облачность, но будут и тучи, и дождь, и солнце, и грозы.
Ветер будет меняться с юго-восточного на восточный и обратно. Его скорость остается немаленькой - до 6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.
Влажность воздуха составит 67-94 %.
Атмосферное давление еще снизилось, по сравнению с днем ранее, - 742-744 мм рт. ст.
Заход солнца в 21 час 35 минут. Долгота дня 17 часов 47 минут.