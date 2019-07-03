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Тюменцы стали лучшими на соревнованиях "Школа безопасности"

Общество, 18:16 03 июля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда Тюменской области заняла первое место на XXIII открытых межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности" и полевом лагере "Юный спасатель" Уральского федерального округа, которые завершились 2 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Торжественное закрытие началось с построения команд у мемориала пожарным и спасателям Тюменской области, погибшим при исполнении служебного долга. Участники почтили память минутой молчания и возложили венок и цветы к памятнику. Продолжилось мероприятие в актовом зале учебного центра награждением призеров и победителей.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

По итогам соревнований "Школа безопасности" первое общекомандное место присудили команде Тюменской области, второе заняла сборная из Курганской области, третье — команда из ЯНАО. Тюменский регион представляла команда средней общеобразовательной школы № 67, тренер-преподаватель ОБЖ Елена Харчук.

В состязании полевого лагеря "Юный спасатель" первое заняла команда Тюменской области, вторыми стали участники из Челябинской области, а третьими — команда ХМАО–Югры. Тюменский регион представляла сборная Тобольска из учащихся городских школ под руководством инструктора-методиста Рафаэля Муслимова.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Победители и призеры получили дипломы, медали, кубки и ценные подарки. В завершении перед участниками соревнований выступили творческий коллектив Главного управления МЧС России по Тюменской области и цирковой студии "Арлекин".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования , школа безопасности , школьники

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