Более семидесяти школьных учебников пройдут дополнительную экспертизу

| Фото: www.prosv.ru | Фото: www.prosv.ru

73 учебника, не перешедшие из прошлого перечня в обновленный, сформированный в декабре 2018 года перечень, направят на дополнительную экспертизу. Такое решение было принято на научно-методическом совете по учебникам при Министерстве просвещения Российской Федерации, сообщает ведомство.

Порядок устанавливает новые сроки подачи документов о включении учебника в федеральный перечень (ежегодно с 20 февраля по 20 апреля), а также регламент его рассмотрения.

В перечень попадают учебники, получившие наиболее высокую оценку по итогам экспертизы в соответствии с 43 критериями. Срок действия экспертного заключения составит 5 лет.

Новым порядком существенным образом усилены требования, предъявляемые к экспертам. В их число войдут представители экспертного сообщества, отвечающие таким требованиям, как наличие ученой степени и педагогического опыта реализации основных образовательных программ не менее 5 лет.