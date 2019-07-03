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Житель Ишима предстанет перед судом за хищение жилищной субсидии

Происшествия, 18:27 03 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, обвиняемого в хищении субсидии на приобретение жилья, осудят в Ишиме, сообщает прокуратура Тюменской области.

Житель Ишима решил занизить доход и незаконно получить бюджетную субсидию в большем размере. В марте 2010 года он обратился в центр государственной жилищной поддержки Тюменской области за предоставлением бюджетной субсидии на приобретение жилья. Мужчина указал, что является безработным и совокупный доход семьи за шесть месяцев с учетом ежемесячного пособия на ребенка составил чуть больше 11 тыс. рублей. С учетом низкого дохода семьи размер субсидии был определен в сумме более 1,6 млн рублей.

В июне 2010 года обвиняемый заключил договор на покупку квартиры в Ишиме и фонд перечислил продавцу субсидию в счет ее частичной оплаты.

Махинации с жилищной субсидией были выявлены сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. На момент обращения за субсидией мужчина работал водителем в одном из предприятий. Обвиняемый вину признал.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишения свободы на срок до 10 лет.

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# жилищная субсидия , хищение

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