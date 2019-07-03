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Тюменские барды отправились на Грушинский фестиваль

Общество, 16:16 03 июля 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Делегация в составе 45 человек представит Тюменскую область на Всероссийском фестивале авторской песни им. Валерия Грушина, который пройдет с 4 по 7 июля в Самарской области на Мастрюковских озерах. Всего же музыкальное мероприятие объединит более 200 авторов-исполнителей со всех уголков страны, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Как рассказал участник тюменской делегации, поэт-песенник Сергей Ломакин, регион представят барды из Тюмени, Тобольска и Заводоуковска. Это лауреаты фестивалей 2019 года и прошлых лет, юные журналисты детского медиа-холдинга "Академия радости". Возраст участников от 7 лет и старше.

В рамках фестиваля пройдет несколько сборных концертов, в том числе, посвященных 95-летию Булата Окуджавы, 85-летию Юрия Визбора и Аде Якушевой, 75-летию Сергея Никитина. Эксклюзивные мастер-классы проведет профессор, заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, певица, основатель и вдохновитель студии современного вокала и концертного агентства "Максимум", лауреат Грушинского фестиваля Ирина Бархатова.

Взрослый и детский конкурсы пройдут в три тура. Лауреаты фестиваля авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени" переходят во второй тур автоматически.

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# бардовская песня , бардовский фестиваль , Грушинский фестиваль

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