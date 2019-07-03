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Первичный сосудистый центр откроется в ОКБ №1

Общество, 17:00 03 июля 2019

tokb.ru | Фото: tokb.ru

Первичный сосудистый центр откроется на базе тюменской ОКБ №1 в 2019 году. Патологии сердца диагностируют не только у людей старшего возраста, эти заболевания стремительно молодеют, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Внедрение новых методов диагностики, лечения, а также совершенствование системы оказания первичной помощи предусматривает региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

"ЭхоКГ – метод исследования сердца, основанный на ультразвуковом сканировании грудной полости, - рассказал врач Михаил Терешин. – Он позволяет оценить общие размеры, как самого сердца, так и отдельных его структур, толщину миокарда желудочков, предсердий. Также метод может определить массу сердца, фракцию выброса и другие параметры".

Как отмечают в ведомстве, врачи призывают не игнорировать симптоматику: это чревато развитием более опасных патологий, в частности инсульта и инфаркта.

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# ОКБ №1 , сосудистый центр

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