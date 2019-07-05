Более трехсот дополнительных авиарейсов появится на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

341 дополнительный рейс добавят на межрегиональных авианаправлениях на Ямале в 2019 году, сообщает правительство ЯНАО.

Теперь из городов Новый Уренгой и Салехард летать в Санкт-Петербург можно ежедневно, раньше рейсы выполнялись только три раза в неделю. Из Ноябрьска в Санкт-Петербург рейсы осуществляются три раза в неделю, вместо двух. Направление Салехард – Уфа и обратно уже доступно два раза в неделю. Из городов Ноябрьск и Надым в Уфу добавлено по два дополнительных рейса в неделю.

Кроме того, до 31 декабря (ранее было до 15 сентября) продлено расписание субсидируемых рейсов на новые южные направления за 10 тыс. рублей: "Новый Уренгой – Краснодар и обратно" (15 дополнительных рейсов), "Ноябрьск – Краснодар и обратно" (15 дополнительных рейсов), "Надым – Краснодар и обратно" (16 дополнительных рейсов) и "Салехард – Симферополь и обратно" (два дополнительных рейса).

Узнать информацию о рейсах, а также приобрести билет можно на сайте авиаперевозчика yamal.aero.

Добавим, в 2019 году округ субсидирует 25 социально значимых межрегиональных маршрута. С октября 2018 года существенно расширена маршрутная сеть авиаперевозок за счет открытия новых направлений из аэропортов округа: Омск, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Кроме того, в 2019 году из Ямала можно улететь на юг России в Краснодар и Симферополь прямым рейсом. За пять месяцев 88 тыс. 600 пассажиров воспользовались льготным перелетом за пределы округа, совершено 852 рейса.