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Жителям Увата предлагают ответить на вопросы викторины

Общество, 08:51 05 июля 2019

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Историко-краеведческая викторина "Мы живем на земле Уватской" посвящается 390-летию со дня образования с. Уват и призвана стимулировать население к познанию истории родного края, сообщает администрация муниципального образования.

27 июля исполняется 390 лет со дня образования с.Уват, которое имеет богатую историю и добрые традиции. Многие жители Увата, благодаря незаурядному таланту, самоотверженному труду и волевому характеру, прославили ратными и трудовыми подвигами, достижениями в науке, культуре и других сферах свой край.

Жизненный подвиг замечательных людей Увата заслуживает того, чтобы о нем знали и помнили.

Жителям села и всем желающим предлагают ответить на вопросы викторины. Настоящее положение об историко-краеведческой викторине "Мы живем на земле Уватской" определяет порядок организации и проведения, а также подведения итогов викторины и награждения победителей.

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# викторина , история , Уват

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