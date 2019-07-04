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Тюменские врачи спасли любителя онлайн-игр

Общество, 11:25 04 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец, долгое время игравший в онлайн-игры, был госпитализирован с инсультом. Мужчина страдал от гипертонии, но не следил за давлением и не принимал лекарства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В один из сеансов игры, после очередного поражения, азартный тюменец потерял сознание. В областной больнице № 2 у тюменца диагностировали геморрагический инсульт. Скачок кровяного давления произошел на фоне эмоциональных переживаний. Внутримозговое кровоизлияние привело к полному параличу половины тела.

Мужчину госпитализировали, несколько суток он пробыл в реанимации. Врачи буквально вытащили его с того света – была серьезная угроза необратимых изменений в головном мозге и летального исхода. Затем пациента перевели в общую палату, где с ним занимались логопед и инструкторы лечебной физкультуры.

Уже через несколько дней к пациенту вернулась речь, он смог вновь двигаться, а затем и ходить самостоятельно. Недавно его выписали с положительной динамикой, но теперь ему нужно будет постоянно заниматься, делать упражнения, работать с логопедом. Как отмечают врачи, пациент был в тяжелом состоянии и такое не проходит бесследно.

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# артериальное давление , инсульт , компьютерные игры , ОКБ №2

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