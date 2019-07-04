Аспиранту ТюмГУ назначили стипендию президента России

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Cтипендию президента России за совокупность успехов в научно-исследовательской деятельности будет получать аспирант Физико-технического института ТюмГУ Николай Кубочкин в 2019-2020 годах, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Он прошел восьмимесячную стажировку в Дармштадском техническом университете по гранту Германской службы академических обменов (DAAD), направленного на поддержку исследовательских проектов, реализованных в рамках работы над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук.

С немецкой стороны куратором проекта выступила профессор Татьяна Гамбарян-Ройзман, руководитель группы Interfacial Transport and Complex Wetting.

Николай исследовал динамику растекания и испарения растворов поверхностно-активных веществ на поверхностях с различными смачивающими свойствами. Полученные результаты могут найти применение в сельском хозяйстве. Известно, что листья растений гидрофобны, и для обеспечения растекания капель суспензий химических агентов (например, пестицидов), необходимых для защиты растений, требуется использование веществ, уменьшающих поверхностное натяжение – поверхностно-активных веществ. Понимание их смачивающего поведения необходимо для оптимизации технологии их применения.

Биологическая безопасность растений – приоритетное направление исследований в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), частью которого является научно-исследовательская лаборатория фотоники и микрофлюидики, где аспирант Николай Кубочкин работает под руководством доцента Натальи Ивановой.

Тема диссертационной работы Николая – изучение явлений смачивания и растекания на гидрофобных поверхностях.