Целоваться любят больше половины россиян

| Фото: Татьяны Глазовой | Фото: Татьяны Глазовой

Более половины населения страны любит целоваться, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения во Всемирный день поцелуев, 4 июля, опубликовало РИА Новости.

По данным исследования, 52 % россиян любят целоваться, не нравится это 38 % опрошенных, 9 % - затруднились ответить.

60% россиян считают уместным обмен дружескими поцелуями при встрече между женщинами и представителями противоположных полов, не согласны с этим 35 % и 34 % человек.

49 % людей часто и очень часто целуют знакомых и близких в качестве приветствия, 42 % так поступают редко или очень редко. Всего 7 % жителей никогда не целуются при встрече.

Гораздо больше людей, 56 % используют для приветствия друзей и родных слова, обнимают – 55 %, пожимают руку - 50 %. Улыбается при встрече 41 % респондентов.