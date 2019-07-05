Идеями по электроснабжению города будущего поделятся участники чемпионата "CASE-IN"

| Фото: пресс-службы ТИУ | Фото: пресс-службы ТИУ

Финал Школьной лиги VII Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" пройдет на базе Тюменского индустриального университета (ул. Республики, 47) 8 июля, начало в 10 часов. 85 старшеклассников из 17 регионов России, которые прошли отбор, защитят свое решение кейса по теме "Электроснабжение города будущего", сообщает ТИУ.

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Проект входит в платформу "Россия — страна возможностей", созданную по инициативе президента Владимира Путина.

Кейс для школьников разработан в рамках единой темы "Цифровая трансформация" Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" и связан с актуальностью цифровизации для ТЭК России: энергетика и направление "Smart City" включены в национальную программу "Цифровая экономика РФ".

В соответствии с заданием кейса школьники смоделировали ситуацию, в которой Россия в 2030 году прекратила эксплуатацию атомных и тепловых электростанций в связи с истощением запасов ископаемых энергоносителей и резким ухудшением экологической обстановки. Это повлекло резкое увеличение спроса на технологии, обеспечивающие эффективные производство, передачу, распределение, потребление и экономию электроэнергии.

Финалисты представят экспертам идеи электроснабжения конкретных городов России в 2030 году в гипотетических условиях прекращения эксплуатации атомных и тепловых электростанций.

"Школьникам предстоит участвовать в соревнованиях, где одних базовых знаний по физике, например, будет недостаточно, потому что инженерное творчество требует нетривиального мышления и особых усилий. Кроме того, ребята должны уметь компилировать свои знания, быть готовыми к командной работе, чтобы в короткие сроки выдать результат, а затем презентовать его главным инженерам компаний, которые и являются заказчиками этого проекта", — отметила накануне соревнований глава опорного вуза Вероника Ефремова.

Решения финалистов оценят эксперты – представители Тюменского индустриального университеты и специалисты энергокомпаний региона АО "Тюменьэнерго" и ПАО "СУЭНКО".

По итогам финала в Тюмени чемпионы Школьной лиги "CASE-IN" отправятся на образовательную смену в "Артек". Также чемпионы и призеры получат от восьми до десяти дополнительных баллов при поступлении в Тюменский индустриальный университет и Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Москва).