Ученые опубликовали видео о жизни семьи кречетов на Ямале

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Уникальное видео, на котором запечатлены семьи кречетов, живущих на металлоконструкциях мостов железной дороги Обская-Бованенково, опубликовали ямальские ученые, сообщает правительство ЯНАО.

По словам сотрудников Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, самка одной из пар кречетов, которые гнездятся на мостах железной дороги, очень редкой – светлой морфы. Самец в этой паре темнее самки, и он насиживал кладку почти наравне с самкой.

Ученые обследовали 45 мостов в северной части трассы в 2018 году. Всего на участке обнаружили шесть гнезд кречета. Таким образом, предположения об уникальности этой части Северного широтного хода подтвердились.

В сравнении с результатами прошлых лет, популяция кречетов, которые гнездятся на мостах, не просто сохраняется, но и увеличивается. Кречеты находят здесь благоприятные условия для гнездования и имеют устойчивую кормовую базу. На нескольких гнездах исследователям удалось установить камеры.

Гнездование кречетов – самых крупных соколов в мире, которые во всем циркумполярном ареале занесены во все возможные Красные книги, впервые зарегистрировано на мостовых переходах ямальской трассы Обская-Бованенково, в 2014 году.