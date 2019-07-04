Национальные игры, чак-чак и павильон сказок ждут гостей Сабантуя

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Районный национальный праздник "Сабантуй" пройдет в д. Тураева (Ембаевское муниципальное образование) 6 июля, начало в 11 часов. На праздник приглашают всех желающих, независимо от национальности, возраста и вероисповедания, сообщает администрация Тюменского района.

Делегации из Андреевского, Боровского, Ембаевского, Каскаринского, Новотарманского, Салаирского, Червишевского и Чикчинского муниципальных образований покажут изделия своих мастеров, пригласят на национальное подворье, батыры посостязаются в национальной борьбе "корэш", гиревом спорте, а также в перетягивании каната.

На площадках национальных игр желающие испытают ловкость и удачу: попробуют разбить горшок с закрытыми глазами, сразиться мешками, сидя на бревне, подняться по гладкому столбу как можно выше и получить за это приз, пройти по наклонному столбу.

Впервые откроется павильон "Страна сказок". Здесь можно будет познакомиться с творчеством тюркских народов, посмотреть на главных сказочных персонажей или сфотографироваться с ними в специальной фотозоне. Для самых любознательных проведут викторину на знание татарских сказок. Победители получат бесплатную подписку на полгода на газету "Янарыш".

Подкрепиться шашлыком, поесть медовый чак-чак и попить крепкого чаю можно будет в течение всего Сабантуя. Заскучать не дадут зрелищные скачки и выступления творческих коллективов и исполнителей Тюменского района.